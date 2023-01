Gesperrte A45-Brücke SPD beantragt Aktuelle Stunde zu gelöschten E-Mails

In dem Streit geht es darum, ob der damalige Verkehrsminister und heutige Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) über die Vorgänge rund um den Talbrückenneubau informiert war. Der Neubau der Brücke war ursprünglich bereits für 2019 geplant, wurde aber mehrfach in die Zukunft verschoben. Wüst hatte in einem Interview mit dem „Westfälischen Anzeiger“ im Frühjahr des vergangenen Jahres erklärt: „Wann welches Bauwerk saniert wird, ist eine fachliche Entscheidung, die im Übrigen vor meiner Amtszeit getroffen wurde." Unterlagen zur Vorbereitung mehrerer Ministertermine in der Region legen allerdings nahe, dass die VErschiebung noch in Wüsts Amtszeit stattgefunden hat.