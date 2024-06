Stühlerücken in der NRW-CDU Spahn will Laumann als CDU-Bezirkschef beerben

Nachfolger im Münsterland soll der frühere Bundesgesundheitsminister und heutige CDU-Fraktionsvize im Bundestag, Jens Spahn, werden. „Karl-Josef Laumann ist nach über 20 Jahren als Vorsitzender die personifizierte Münsterland-CDU“, sagte Spahn unserer Redaktion. „Das sind also große Fußstapfen. Und die werden ich auf meine Art zu füllen versuchen. Das Münsterland ist eine der erfolgreichsten Regionen Deutschlands. Daran hat auch die CDU einen maßgeblichen Anteil. Und ich will durch inhaltliche Debatten und gute Netzwerk-Arbeit helfen, dass das so bleibt.“ Der Kreisvorstand der CDU Borken, des Heimatkreisverbands von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, nominierte am Donnerstagabend einstimmig Spahn als Kandidat.