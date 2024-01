Plan für sozialen Wohnungsbau Wohnen wird teurer für Menschen mit weniger Geld

In seinem Eckpunktepapier verweist das Ministerium aber darauf, dass die Sätze in vergangenen Jahren in wesentlich geringeren Stufen erhöht worden seien. Es gebe heute höhere technische Anforderungen an Gebäude, die Bau- und Finanzierungskosten seien stark gestiegen. Außerdem sei die Reform des Wohngeldes zu betrachten. Seit Anfang 2023 bekommen viele Menschen dadurch mehr Geld.