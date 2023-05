Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) Städte sollen Krisen-Geld des Landes „kreativ“ und mit „Mut“ nutzen

Damit gab er Kritik an den Förderbedingungen, die NRW gesteckt hat, mehr oder weniger direkt an die Städte zurück. Einige Kommunen täten sich schwer mit der Verwendung der Mittel – andere aber nicht, sagte Laumann: Es komme darauf an, dass sie Selbstbewusstsein zeigten. Wenn die Stadt Düsseldorf planen könne, das angebotene Geld richtig auszugeben, müsse das in Duisburg auch möglich sein: „Die sozialen Probleme in Duisburg sind doch sicher nicht kleiner als die in Düsseldorf.“