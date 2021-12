Nach Erfahrungen mit Jugendlichen : Sorge vor Knappheit des Kinderimpfstoffs

Düsseldorf Die Kinderärzte sehen sich zwar gut vorbereitet, kritisieren aber die schleppende Vakzin-Bereitstellung. Derweilen fordern die Lehrer eine FFP2-Maskenpflicht im Unterricht, eine Norm für das Raumklima und Luftfilter für alle Klassenräume, um Schulschließungen abzuwenden.

Kurz vor dem Start der Kinderimpfungen am Freitag fühlen sich die zuständigen Fachärzte ausreichend gerüstet. „Die Vorbereitungen sind weitestgehend abgeschlossen, weil die Stiko-Empfehlung so erwartet worden war“, sagte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas, Fischbach unserer Redaktion. Es würden sich voraussichtlich nicht alle Praxen an den Kinderimpfungen beteiligen. Insofern sei es richtig, dass man die Impfung auch in den kommunalen Impfstellen vornehme, so der Solinger Kinderarzt. „Wir favorisieren allerdings die Impfung in den Praxen, wo die Ärzte ihre Patienten auch kennen. Das ist allemal besser als im seelenlosem Impfzentrum.“ Die Kommunen seien aber verpflichtet, das Kinderimpfen anzubieten und die Pädiater beteiligten sich selbstverständlich daran. „Dabei ist auch ein Wunsch des Verbands, dass es eigene Kinderimpfstraßen gibt.“ Zunächst brauche man aber die Impfstoffe. „Das hat leider schon bei den über Zwölfjährigen nicht funktioniert. Wir bekommen dort oftmals gerade einmal die Hälfte des bestellten Impfstoffs.“ Die Sorge sei groß, dass es bei dem Impfstoff für die Jüngeren ähnlich aussehe. „Wenn wir unsere Praxen derart dilettantisch organisieren würden, wie die Politik es beim Impfstoff tut, würden uns die Patienten aufs Dach steigen.“