Neues Gesetz für Förderbank Reform oder Finanztrickserei?

Hintergrund ist die angespannte Haushaltssituation. Hatte Schwarz-Grün im laufenden Jahr noch mit Verweis auf die wirtschaftliche Notlage von der Ausnahme der Schuldenbremse Gebrauch gemacht, will die Koalition beim Etat 2024 darauf verzichten. Bei einer Anhörung hatte jüngst der Landesrechnungshof kritisiert, dass der Haushalt nur dank Einmaleffekten und damit nicht strukturell ausgeglichen sei. Dafür muss das Land allerdings Geld an allen Ecken und Enden zusammen suchen: Eines der Beispiele dafür ist neben den Westspiel- und Westlottoerträgen der über die NRW.Bank nicht voll abgewickelte Fördertopf für die Grunderwerbsteuer. Ursprünglich hatte das Land für Eigenheim-Käufer 400 Millionen Euro vorgesehen, stoppte die Auszahlung jedoch überraschend im Sommer, noch bevor der Topf leer war. Die Restmittel in Höhe von rund 50 Millionen Euro fließen nun zurück in den Haushalt. Und auch die Verwendung von Mittel aus der Rücklage des Pensionsfonds für die Landesbeamten von 343 Millionen Euro passt in dieses Muster.