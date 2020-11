Lockdown Light : Sorge um Infektionsschutz in Schulen

Düsseldorf Die Schulen sollen nach dem Willen der Politiker so lange wie möglich offen bleiben, aber die Infektionszahlen steigen und steigen. Eltern und Lehrer protestieren - und erste Kommunen handeln.

Eltern und Lehrer sorgen sich zunehmend um den Gesundheitsschutz in Schulen. In einer nach eigenen Angaben historisch einmaligen Aktion schlossen sich – unterstützt von Lehrern - länderübergreifend Elternverbände zusammen und wandten sich mit einem Schreiben an die Bundeskanzlerin. „Wir richten uns heute gemeinsam an Sie, da wir größte Bedenken gegen die aktuellen Entscheidungen haben, wie der Gesundheitsschutz in unseren Schulen zu erfolgen hat, weil dadurch unsere Kinder und damit auch die Gesamtbevölkerung unverantwortlich gefährdet werden“, heißt es in dem Brief an die Kanzlerin, das auch an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), an die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, und an die Schulminister der Länder gerichtet ist.