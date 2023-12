Sperrung zwischen Bottrop und Essen Sorge um die A42-Brücke – Verkehrsminister bittet um Sondersitzung

Die voraussichtlich monatelange Sperrung der wichtigen Autobahn 42 zwischen Bottrop und Essen wegen eines Brückenschadens alarmiert die Politik. Am 17. Januar soll auf Anregung von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) der Verkehrsausschuss des Landtags in einer Sondersitzung über die Lage informiert werden, wie am Mittwoch aus Landtagskreisen verlautete.