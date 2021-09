Schnelle Hilfe : Soloselbstständige ziehen vor Gericht

Düsseldorf Gastronomen, Hoteliers und Kleinstunternehmer werfen der Landesregierung vor, die Förderbedingungen nachträglich verändert zu haben. Tausenden drohen nun Rückzahlungen, mit denen sie nicht gerechnet hatten.

In Nordrhein-Westfalen wächst der Protest von Soloselbstständigen gegen die Landesregierung wegen der Rückzahlung von Corona-Soforthilfen. Es seien bisher mehrere Mails bekannt, aus denen nicht klar geworden sei, ob sie die Rahmenbedingungen zum Nachteil der Bezieher nachträglich veränderten, sagte ein Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Nordrhein unserer Redaktion. Es müsse klar gestellt werden, dass das nicht gehe. Sonst müssten sich hunderttausende Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer darauf einstellen, dass sie mehr zurückzahlen müssten als bisher gedacht, so der Verband. Er empfahl, dagegen gerichtlich vorzugehen. Viele sind dem Aufruf dem Vernehmen nach bereits gefolgt.

In Nordrhein-Westfalen droht damit voraussichtlich eine Klagewelle. Der Bund hatte im Frühjahr 2020 Corona-Soforthilfen für Soloselbstständige und Kleinstunternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten auf den Weg gebracht. Beworben wurden die Hilfen von der Bundesregierung damit, dass sie nicht zurückgezahlt werden müssten und bei den Landesbehörden zu beantragen seien. Tatsächlich kamen die Hilfen in Höhe von 9000 Euro bei vielen Antragstellern schnell an. Nach Angaben des FDP-geführten nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums wurden rund 370.000 Anträge bewilligt, annähernd 3,3 Milliarden Euro an Soforthilfen wurden an diese Gruppe ausbezahlt.