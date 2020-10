Teil-Lockdown : Solingen schickt Schüler in Distanzunterricht

Düsseldorf/Solingen Wegen hoher Infektionszahlen sollen die Klassen geteilt werden, ein Teil der Schüler bleibt künftig wieder zuhause. Der NRW-Landtag debattiert über die neuen Regeln und Schließungen in Gastronomie und Kultur.

Als erste Stadt in NRW hat Solingen für einen Teil der Schüler von Mittwoch an die Rückkehr zum Homeschooling angekündigt. Die Schulverwaltung traf diese Entscheidung, weil die Sieben-Tage-Inzidenz 279,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche erreichte.

„Ziel ist es, dass zeitgleich nur noch 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler in den Kursen und in den Gruppen unterrichtet werden“, sagte Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne). Die andere Hälfte solle von zuhause aus lernen und digital angebunden sein. Der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht soll spätestens nach einer Woche erfolgen. Grund- und Förderschulen sowie die Sekundarstufen I und II seien ausgenommen.

Ein solches Wechselmodell folgt den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bei steigenden Infektionszahlen. Eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 erreichten in NRW am Freitag auch Remscheid (245,2) Duisburg (243,4) und Köln (202,6). Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte den Wechsel zu Schichtmodellen bei bestimmten Inzidenz-Werten bisher abgelehnt.

Im Landtag erneuerte NRW-Vizeministerpräsident Joachim Stamp (FDP) das Versprechen einer Betreuungsgarantie für Schul- und Kita-Kinder. In der Sondersitzung zu den neuen Corona-Regeln, die Bund und Länder am Mittwoch beschlossen hatten, wertete es der NRW-Familienminister als Erfolg der FDP in der schwarz-gelben Landesregierung, dass Kitas und Schulen vom Lockdown ausgenommen seien. Gleichzeitig machte der FDP-Politiker deutlich, dass er die Entscheidung zur „pauschalen Schließung von Gastronomie und Sport“ kritisch sehe: „Wir tragen die Maßnahmen in staatspolitischer Verantwortung mit, um ein bundeseinheitliches Vorgehen zu ermöglichen.“ Es müsse aber klar sein, dass die Maßnahmen zeitlich befristet seien. Auch FDP-Fraktionschef Christof Rasche distanzierte sich teilweise von den neuen Corona-Regeln: „Wir hätten die Gastronomie nicht geschlossen.“ In der FDP hielten viele das Vorgehen für überzogen und kontraproduktiv. Es gebe keinen Grund, etwa Tennisspielen zu verbieten.