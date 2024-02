Erneuerbare Energien Solarbranche fordert größere Freiflächen in NRW

Trotz der positiven Entwicklung reiche es nicht aus, nur auf diesem Niveau weiterzubauen, sagte der LEE-Geschäftsführer. Der Zubau müsse auch in diesem Jahr verdoppelt werden, verlangte Mildenberger, um die Ausbauziele in Sachen PV bis 2030 erfüllen zu können. Erklärtes Ziel ist es, dass bis dahin in NRW PV-Anlagen mit einer Leistung von 20 bis 25 Gigawatt entstanden sein sollen.