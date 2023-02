Familienministerin Josefine Paul zum „Sofortprogramm“ für Kitas „Wir wollen die Stereotype mehr und mehr aufweichen“

Paul Es ist ja nicht so, als gäbe es einen Mangel an jungen Menschen, die sich in einem Freiwilligendienst engagieren wollen. Viele tun das, um sich nach der Schulzeit beruflich zu orientieren. Aus Studien wissen wir, dass sich viele junge Leute eine Tätigkeit in der Kinderbetreuung vorstellen können. Aber zwischen „vorstellen“ und der Entwicklung einer echten beruflichen Perspektive klafft häufig eine Lücke. Deshalb wollen wir diese jungen Menschen gezielter ansprechen. Sie sollen die Chance haben, praktische Erfahrungen zu machen.