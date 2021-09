Kommentar : Transparenz von Anfang an

Die Soforthilfen kamen im Frühjahr 2020 für viele Soloselbstständige in letzter Minute. Ein nicht rückzahlbarer Zuschuss war ihnen versprochen, doch nun droht das böse Erwachen.

Einige Monate später soll das auf einmal nicht mehr gelten, zumindest nicht in Nordrhein-Westfalen. Die hunderttausenden Empfänger der Soforthilfe erhielten harmlos wirkende Mails, die einige gar nicht weiter beachteten. Das könnte sich nun rächen: In den Mails werden die Adressaten aufgefordert, ihren tatsächlichen Förderanspruch zu belegen. Was darüber hinausgeht, soll nach dem Willen der Landesregierung nun doch zurückgezahlt werden. Das FDP-geführte Wirtschaftsministerium, sonst ein Freund des freien Unternehmertums, beruft sich darauf, dass man zunächst pauschal ausgezahlt habe, um schnell zu helfen und den tatsächlichen Förderanspruch eben erst jetzt im Nachhinein ermittle. NRW habe in diesem Punkt einen Sonderweg eingeschlagen, so das Ministerium.