Antrag fürs Plenum So will Schwarz-Grün das Artensterben stoppen

Die schwarz-grüne Landesregierung will sich stärker dem Kampf für die Artenvielfalt und dem Erhalt von Ökosystemen widmen. Wie aus einem Antrag der Regierungskoalition hervorgeht, der unserer Redaktion vorliegt, planen CDU und Grüne insgesamt sieben Maßnahmen, darunter die Etablierung eines zweiten Nationalparks. Dies war ein wichtiges Wahlkampfversprechen der Grünen. In diesen besonderen Schutzgebieten soll ein vom menschlichen Eingreifen weitgehend ungestörten Ablauf der natürlichen Entwicklung gewährleistet werden. Der erste und bisher einzige NRW-Nationalpark liegt in der Eifel.