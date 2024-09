Betreuung und Schulessen So unterschiedlich werden Familien in NRW für die Bildung belastet

Wer in Mönchengladbach oder Bonn lebt, in Niederkrüchten im Kreis Viersen, in Coesfeld oder Hückeswagen, der zahlt bei einem jährlichen Familien-Bruttoeinkommen von 78.001 Euro jeden Monat mehr als 200 Euro. Wer in Wesel wohnt, kommt mit 91 Euro aus. Ganz besonders günstig ist es in Weeze oder Duisburg, dort ist man mit 50 beziehungsweise 55 Euro dabei. Was Familien für den offenen Ganztag an Grundschulen bezahlen müssen, ist je nach Wohnort enorm unterschiedlich.