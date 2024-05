Erneut Übergriffe auf Wahlkämpfer Attacken schaden der Kommunalpolitik

Auch Oppositionsführer Jochen Ott (SPD) warnte, wer politisch motivierte Straftaten gegen Politiker und Wahlkampfhelfer verübe, wolle vor allem ehren- und hauptamtlich engagierte Menschen einschüchtern und sie davon abbringen, sich vor Ort für ihre Gemeinde einzusetzen. „Das dürfen wir nicht zulassen. Wenn diese perfide Strategie Erfolg hat, sitzen in den Räten irgendwann nur noch die Feinde der Demokratie – und hätten ihr Ziel erreicht.“ Reine Problembeschreibungen reichten da schlicht nicht aus. „Wir brauchen umfassende Lösungen, zu denen zum Beispiel auch eine Stärkung des Staatsschutzes in NRW gehört.“ Hinzu kämen eine konsequente Strafverfolgung und harte Strafen. Ott verlangte zudem, stärker die Ursachen in den Blick zu nehmen: „Und das bedeutet, dass wir endlich im Bildungssystem neu denken müssen. Die Lehrpläne sind derart überfrachtet, dass für wichtige Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens gar kein Raum mehr ist. Aber wo soll Demokratiebildung denn erfolgen, wenn nicht in der Schule?“ Hier sei die Landesregierung ganz klar in der Pflicht, die Weichen neu zu stellen. „Es gäbe also viel zu tun – erst recht, wenn man das Problem erkannt hat“, sagte Ott.