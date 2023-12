Mehr Geld für Landesbeschäftigte So reagiert NRW auf die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Der Fraktionschef der Liberalen, Henning Höne, forderte jenseits der Tariferhöhung weitere Anstrengungen, um den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. „Die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes zu stärken – das ist längst überfällig.“ In Zeiten des Fachkräftemangels seien Besoldungserhöhungen, vor allem für die unteren Besoldungsgruppe wie im Justizdienst, ein wichtiger Baustein. „Für Berufsbilder mit besonders großem Fachkräftemangel, zum Beispiel in der IT, braucht es mehr Flexibilität, abseits der üblichen Besoldungstabellen und Eingruppierungen.“