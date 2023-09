Verfahren gestartet So kommt NRW zum zweiten Nationalpark

Welche Regionen kommen überhaupt infrage? Regionen mit großen Arealen, die als „naturschutzgebietswürdig“ gelten und in denen die Umwelt eine „natürliche Dynamik“ entfalten könnte. „Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine ganz Reihe von Naturräumen, die diese Bedingungen erfüllen“, sagte Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch. Unter anderem Gebiete, in denen das Land selbst große „naturschutzfachlich bedeutsame“ Flächen besitzt. Das sind der Reichswald im Kreis Kleve, der Hürtgenwald südlich von Aachen, Rothaarkamm und Ebbegebirge, der Arnsberger Wald im Hochsauerlandkreis und die Egge in Ostwestfalen.