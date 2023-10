Biografie über den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst ist der Mann, der nicht über rote Ampeln geht

So eröffnen sie das Buch mit einer zufälligen Begegnung zwischen Wüst und einem der Reporter in Düsseldorf. Wüst, damals NRW-Verkehrsminister, läuft gerade zwischen Stadttor und Landtag herum, als die beiden ins Plaudern geraten. Sie landen an einer roten Ampel, Autos sind offenbar nicht in Sicht. In der Biografie liest sich die Szene so, als finde in beiden ein Abwägungsprozess statt: gehen oder stehen? Wüst wird mit den Worten zitiert: „Ich darf nicht.“