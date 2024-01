Land stellt Geld bereit So helfen sechs NRW-Projekte in Israel

So engagiert sich Essen für eine Notunterkunft, in der zuletzt etwa 260 Menschen aus Städten der gefährdeten Region am Gazastreifen lebten. Ein Kindergarten, Betreuungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche werden geschaffen. Köln will dabei helfen, notwendige technische Ausstattungen für Studierende bereitzustellen, nachdem Studienorte zur Sicherheit in Ausweichquartiere verlegt werden mussten. Münster unterstützt Konzerte für direkt vom Krieg betroffene, geflohene und durch Evakuierungen in Sicherheit gebrachte Bürger in Israel.