Vor der Schul- und Kita-Öffnung : Sieben-Tage-Inzidenz steigt zum siebten Mal

Düsseldorf Am Sonntag lag der Wert in NRW bei 61. Das Land sieht noch keinen Zusammenhang mit der Mutation. Der Oppositionsführer fordert eine Infrastruktur für wöchentliche Tests der Gesamtbevölkerung.

(maxi) Trotz der anhaltenden Lockdown-Maßnahmen hat das Landeszentrum für Gesundheit am Sonntag den nunmehr siebten Tag in Folge einen Anstieg der landesweiten Inzidenz verzeichnet. Wie die Bochumer Behörde mitteilte, gab es 61 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner in einer Woche. Den höchsten Wert wies dabei die Stadt Solingen mit 113 auf; den niedrigsten Münster mit 23,2. Damit lag NRW laut Robert-Koch-Institut etwas über dem Bundesschnitt von 60,2. Das RKI gab den bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert am Samstag mit 1,07 an – der höchste Wert seit mehreren Wochen. Vereinfacht gesprochen, stecken damit 100 Infizierte im Schnitt 107 weitere Menschen an.