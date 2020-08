Laschet bricht Besuch in Flüchtlingscamp ab : „Wollten die Situation nicht weiter eskalieren lassen“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wollte auf Lesbos den „wilden“ Teil des überfüllten Flüchtlingscamps Moria besuchen. Nach Protesten der Bewohner gegen ihre Unterbringungsbedingungen wurde der Besuch jedoch abgebrochen. Einige hielten Laschet offenbar für den deutschen Bundeskanzler.

Ein starkes Aufgebot an Sicherheitskräften schirmte die Flüchtlinge von Laschet ab. Das 2015 auf einer früheren Militäranlage errichtete Aufnahmezentrum in Moria ist mit mehr als 14.000 Flüchtlingen das größte Flüchtlingslager Europas und restlos überfüllt.

Anschließend fuhr der NRW-Regierungschef in das Camp Kara Tepe. In dem als „Vorzeigelager“ geltende Camp halten sich etwa 1300 Menschen auf, sie leben unter besseren Bedingungen als die Flüchtlinge in Moria. Dieser Besuch lief zunächst ohne Zwischenfälle ab. In Kara Tepe sprach Laschet auch mit Familien, die seit Monaten in dem Flüchtlingslager ausharren.