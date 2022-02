Corona in den Schulklassen : Selbsttests statt Pooltests – richtige Kursänderung mit einer Schwäche

Schnelltests in der Schulklasse (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Düsseldorf An den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen werden die PCR-Pool-Tests abgeschafft. Stattdessen sollen die Kinder zu Hause Selbsttests machen. Die Fürsorge für die Sicherheit so auf die Familien zu übertragen ist aber problematisch.