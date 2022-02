Razzien in Sammelunterkünften in NRW : „Eines der Häuser, die man in NRW nicht braucht“

Foto: Christoph Reichwein (crei) 8 Bilder NRW-Behörden greifen gegen Leiharbeitsfirmen durch

Geldern Am Wochenende haben nordrhein-westfälischen Behörden mit niederländischer Amtshilfe sechs Razzien in Gemeinschaftsunterkünften für osteuropäische Werkvertragsarbeiter am Niederrhein durchgeführt. Den Hintermännern soll die Geschäftsgrundlage erschwert werden – mit einem neuen Gesetz aus NRW.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Dass in dem kleinen Weiler inmitten niederrheinischer Felder etwas Ungewöhnliches vorgeht, ist schon aus der Ferne zu sehen. Vor dem in einer Kurve gelegenen, heruntergekommenen, rot-grauen Häuserkomplex parken Polizeibullis soweit das Auge reicht. Dazwischen Feuerwehrfahrzeuge und Aus des Ordnungsamtes. Mit blinkenden Signallichtern werden die irritiert dreinschauenden Autofahrer zur Vorsicht bei der Vorbeifahrt im Schritttempo ermahnt. Vor allen Eingängen des Hauses haben sich Polizisten postiert. Im Gebäude herrscht reges Treiben. Der Staat zeigt an diesem Wochenende im Gelderland und Raum Kleve Härte. In einer monatelang vorbereiteten konzertierten Aktion gehen die Behörden gegen diejenigen vor, deren Geschäftskonzept die Ausbeutung osteuropäischer Arbeiter ist.

Schon 2019 war der Gelderner Ordnungsamtsleiter Johannes Dercks beim Land vorstellig geworden und hatte auf die Situation hingewiesen. In Grenznähe floriert seitdem zum Leidwesen der Betroffenen, der Bürger und der Verwaltung ein ausbeuterisches System: Werkvertragsnehmern und Leiharbeiter überwiegend aus Polen, Rumänien und Bulgarien werden für niedrigste Löhne in der niederländischen Fleischindustrie eingesetzt. Weil die Regeln zur Unterbringung dort deutlich rigider sind als hierzulande, werden die Menschen in Bullis über die Grenze gefahren und in Sammelunterkünften untergebracht. Etwa 2000 Menschen, so schätzt es das Land NRW, sind im Raum Geldern und Emmerich untergebracht. Sowohl für die Fahrt als auch das Bett in den heruntergekommenen Gebäuden verlangen die Unternehmen von den Arbeitern einen Großteil des Lohnes. Die nordrhein-westfälische Fleischindustrie hatte lange ähnlich operiert. Doch nach den massiven Corona-Ausbrüchen bei Westfleisch und Tönnies griff die Politik durch und verbot Leiharbeit und Werkverträge. An dem System in den Niederlanden wurde dagegen nichts geändert.

Eine dunkle Limousine fährt vor und eine Frau im beigen Mantel steigt aus. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) macht sich vor Ort ein Bild der Lage. Und davon, wie gut ein neues Gesetz aus ihrem Hause greift. Im Juli 2021 trat das Wohnraumstärkungsgesetz in Kraft, das den kreisangehörigen Gemeinden mehr Handlungsspielraum an die Hand gibt, bei solchen Immobilien tätig zu werden. Vorher waren allein die Kreise beim Thema Bauaufsicht zuständig. Es sei die erste Razzia dieser Art mit Hilfe des neuen Gesetzes, sagt Scharrenbach.

Neben der Ministerin steht Sven Kaiser (CDU), Bürgermeister von Geldern: „Die Menschen, die hier leben, sind das letzte Glied der Kette. Aufgrund der Sprachbarrieren haben sie oft ihre Ausweise nicht mehr. Die sind in Situationen, aus denen sie nicht mehr rauskommen.“ Schon vor einem Jahr war die Stadt vor Ort. Damals habe man sich mit dem Baurecht beholfen und eine ganze Etage versiegelt, sagt Ordnungsamtsleiter Dercks. Unter dem Dach lebten 18 Menschen „in einem Verschlag“. Die Behörden versiegelten die Etage. Es war ein Nadelstich, mehr nicht. „Hier wohnen sonst 30 bis 40 Menschen“, erläutert Behördenleiter Dercks der Ministerin. „Einige Räume sind überbelegt. Wenn in einem Raum mehr als zwei Leute wohnen und nicht verwandt sind, ist es Beherbergung. Die Türen sind durchnummeriert. Das hat Hotelcharakter.“ Scharrenbach nickt: „Dann haben wir ja Ansatzpunkte.“

Die Bewohner des Hauses, überwiegend Rumänen, wirken eingeschüchtert von dem Großaufgebot, das sich den Weg durch die Räume bahnt. Sie rücken in den Gemeinschaftsräumen eng zusammen-. Das Mobiliar ist wild durcheinandergewürfelt, es riecht muffig nach zu vielen Menschen auf zu wenig Raum. Nicht alle Bewohner haben die Behörden an diesem Mittag angetroffen. Zwei Bullis sind zum Großeinkauf zum Discounter gefahren. Silke Gorißen (CDU), Landrätin des Kreises Kleve, läuft mit einer grellgelben Polizeiweste durch das Gebäude und versucht sich an einem Gespräch mit einer jungen Frau: „Arbeiten alle hier in Holland?“ – „Ja.“ – „In einem Schlachthof?“ – schweigendes Schulterzucken. Vor allem die Sprachbarriere, aber auch die Abschottung der Menschen durch die Arbeitgeber machen den Behörden zu schaffen.

Vor dem Gebäude wurde ein behelfsmäßiges Zelt aufgebaut. Dort kontrollieren die Ordnungsamtsmitarbeiter Ausweispapiere, so sie denn nicht eingezogen wurden. Auch machen sie Fotos von Miet- und Arbeitsverträgen. Zwei Männer mit Jacken des niederländischen Arbeitsschutzes sind ebenfalls vor Ort. Der Hinweis auf das Objekt stammt aus dem Nachbarland. Dort hatte im Dezember eine Buchprüfung bei dem Unternehmen Horizon Meat Services (HMS) stattgefunden. Die Daten werden nun abgeglichen. Dem Mutterkonzern, die Horizon-Gruppe, der auf seiner Website mit dem Slogan wirbt, „ein bekannter Name auf dem Markt“ zu sein, und seine Tochter HMS als „führender Dienstleister bei der Rekrutierung und dem Einsatz von Zeitarbeitskräften“ bewirbt, dürfte die Aufmerksamkeit der Behörden dies- und jenseits der Grenze nicht gerade angenehm sein. So soll die Immobilie in Geldern einem angestellten Geschäftsführer von HMS gehören. All dies dürfte nun sehr intensiv beleuchtet werden. Im Raum steht auch der Verdacht, das Krankenversicherungsbestimmungen in den Niederlanden missachtet wurden.

Johannes Dercks vom Gelderner Ordnungsamt steht mit einem Funkgerät vor dem Haus. Gerade teilt ihm ein Kollege einen ungewöhnlichen Fund mit. In einem abgeschlossenen Raum des Gebäudekomplexes haben die Mitarbeiter ein verdächtiges Geräusch gehört. „Ist denn da eine Person drin? Ist da ein Schloss dran oder kann man das öffnen? Versucht es erst einmal normal zu öffnen. Und ansonsten: Wir wenden heute keine Gewalt an. Es wird nicht aufgebrochen, es sei denn Ihr hört, dass da ein Mensch drin ist.“ Akkribisch gehen die Behörden an diesem Tag vor. In einem Verschlag finden sie allem Anschein nach einen verrottenden Schweinekopf. Ein Verstoß gegen die Ordnungsgerechte Entsorgung. Im Garten neben dem Haus ist ein Hundeführer der Polizei mit seinem Spürhund im Einsatz. Die Feuerwehr ist mit im Einsatz, um den Brandschutz zu untersuchen. Auch sie wird an diesem Tag fündig.