Schwimmende Solaranlagen Neubaur sieht „erhebliches Potenzial“ in NRW

Die Floating-PV-Anlage in Haltern mit 5800 Solarmodulen war am 24. Mai 2022 in Betrieb genommen worden. Auf dem Silbersee III nimmt sie eine Fläche von 1,8 Hektar ein, was laut Quarzwerke rund 2,3 Prozent der Seefläche entspricht. Die Nennleistung liegt bei 3,1 Megawatt. Zur Inbetriebnahme hatten die Betreiber den jährlichen Stromertrag auf etwa drei Millionen Kilowattstunden geschätzt. Zum Vergleich: Solch eine Strommenge entsprach 2020 dem jährlichen Durchschnittsverbrauch von gut 900 Zwei-Personen-Haushalten. Den Großteil des umweltfreundlich erzeugten Stroms wollte das Familienunternehmen am Standort Haltern selbst verbrauchen.