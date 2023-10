Schwarzbuch 2023 vorgestellt Hier wird in NRW Steuergeld verschwendet

Wuppertal Das Parkhaus am Casinogarten wurde aufwendig für vier Millionen Euro saniert. Nach Abschluss der Arbeiten ließ sich die Stadt jedoch zwei Jahre Zeit, um bei der Suche nach einem neuen Betreiber. Zwei Jahre, in denen das Parkhaus nicht genutzt werden konnte. „Eine Vorgehensweise, die kein Unternehmer an den Tag legen würden.“ Auch in der Kritik: Zehn goldene Bänke für die Innenstadt, die zwar zu 80 Prozent vom Bund und Land gefördert wurden, aber mit Kosten von 400.000 Euro außerhalb jeden Maßes lagen, so Steinheuer, bei einer Verschuldung von 1,6 Milliarden Euro.