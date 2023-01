Essen soll regionaler und gesünder sein Schwarz-Grün will neue Speisepläne in NRW-Kantinen

In Schulen und in Firmen, in Hochschulen und Kitas soll mehr regionales, saisonales und gesünderes Essen auf den Tisch kommen. CDU und Grüne wollen eine „Ernährungsstrategie“ für Nordrhein-Westfalen auf den Weg bringen. Der Fokus liegt auf der Gemeinschaftsverpflegung. Weil immer mehr Menschen in Kantinen essen, sei das – und dabei insbesondere das Angebot in Kitas und Schulen – „ernährungspolitisch von besonders großer Bedeutung“, heißt es in dem Antrag, den die Parteien vorlegen.