Antrag fürs Plenum Schwarz-Grün will Menschen aus der Einsamkeit holen

In seiner ersten Regierungserklärung als schwarz-grüner Ministerpräsident Ende August rückte Hendrik Wüst (CDU) ein Thema besonders in den Mittelpunkt: die Bekämpfung von Einsamkeit. „Einsam kann sich jeder fühlen, unabhängig von Alter und Einkommen, vom Geschlecht oder sogar davon, wie viele Menschen man um sich herum hat“, hatte Wüst damals gesagt und versprochen, man werde sich das Thema in seiner ganzen Breite ansehen und es ganzheitlich angehen. „Dabei werden wir auch auf die Ergebnisse der Enquetekommission ,Einsamkeit‘ zurückgreifen, die in der letzten Legislaturperiode wertvolle Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen erarbeitet hat.“