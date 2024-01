Plan von Schwarz-Grün In NRW-Schulen soll mehr „Bildung für Nachhaltigkeit“ in den Unterricht kommen

Düsseldorf · Umweltschutz und Nachhaltigkeit sollen in den Schulen in NRW künftig eine größere Rolle spielen. Und zwar möglichst sowohl im Unterricht als auch als Qualitätskriterium für die Schulen selbst. Das will die schwarz-grüne Regierungskoalition zumindest prüfen lassen.

22.01.2024 , 15:15 Uhr

Junge Leute im Unterricht (Symbolbild). Bildung für Nachhaltige Entwicklung soll in NRW wichtiger werden. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin