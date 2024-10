Fachkräftemangel bei Ermittlern So will NRW die Kripo attraktiver für Bewerber machen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte zwar grundsätzlich die geplante Stärkung der Kripo, warnte jedoch davor, dafür nur Mittel umzuleiten. So sagte der stellvertretende Bezirkschef der GdP NRW, Markus Robert, es sei richtig, dass die Kripo gestärkt werden müsse, beispielsweise indem es mehr mit A12 oder A13 besoldete Fachkarrieren gebe. „Damit lässt sich verhindern, dass Kollegen von der Kripo in Richtung Wachdienst abwandern, weil sie dort als Führungskräfte bessere Karrierechancen haben.“ Das dürfe dann allerdings im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass das dafür eingesetzte Geld an anderer Stelle gespart würde. „Wer meint, hier kostenneutral die Dinge reformieren zu können, der verkennt die Lage. Gerade mit Blick auf den Anschlag von Solingen, die jüngste Verhaftung eines 15-jährigen Terrorverdächtigen und die Vorfälle in Essen zeigen doch, dass wir eine höhere Präsenz auf den Straßen benötigen. Wer Mittel aus den anderen Bereichen der polizeilichen Arbeit abzieht, um sie der Kripo zuzuschlagen, reißt unnötige Löcher. Am Ende bleibt, dass die Polizei in Gänze attraktiver werden muss. Das müssen auch die regierungstragenden Fraktionen so anerkennen.“