Bürokratieabbau im Land Schwarz-Grün will Anti-Bürokratie-Manager etablieren

Das jahrelange Aufbewahren von Belegen, lange Wartezeiten bei Genehmigungen für das Aufstellen von Windrädern, umständliche Behördenabfragen – wenn man die Wirtschaft in NRW danach fragte, was in Sachen Bürokratie falsch läuft, würde es an plakativen Beispielen solcher Art nicht mangeln. Dabei hatte sich Schwarz-Grün in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, man wolle die Unternehmen „aktiv durch kluge und fokussierte staatliche Rahmensetzung“ unterstützen. Nun will die Koalition den Ankündigungen Taten folgen lassen. Christian Untrieser, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sagte unserer Redaktion, neben stark gestiegenen Energiepreisen wirkten vor allem überbordende bürokratische Anforderungen als Investitionsbremse. „Insbesondere der Mittelstand und kleine Unternehmen sind von einer Überregulierung und einer Flut von Nachweis- und Meldepflichten belastet.“ Auf allen staatlichen Ebenen sei es höchste Zeit für ein Umsteuern.