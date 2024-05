Blockade bei Windkraft befürchtet Schwarz-Grün verärgert Bürgerenergie-Gesellschaften

In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, zeigen sich die Verantwortlichen aus dem Kreis Steinfurt entsetzt über die Pläne für eine solche Lenkung und skizziere deren Folgen. Demnach hätten viele Kommunen damit begonnen, frühere Windkraft-Konzentrationszonen in ihren eigenen Flächennutzungsplänen zu kippen. Grund dafür ist, dass sie aufgrund der neuen Bundesgesetzgebung im Baugesetzbuch einfacher und schneller planen und bauen wollen. Allein in den Kommunen Saerbeck, Greven, Nordwalde, Laer und Metelen seien auf diesem Wege neun Verfahren für 47 Windenergieanlagen (280 Megawatt) angestoßen worden, die nun potenziell vor dem Aus stünden. Es handele sich überwiegend um Bürgerwindparks, von denen also die Kommunen profitierten. Es herrsche eine entsprechend hohe Akzeptanz in der Bevölkerung vor. „Über all diesen Verfahren schwebt jetzt das Damoklesschwert einer möglichen Aussetzung des Verfahrens über das Datum der Rechtskraft des Regionalplans Münster hinaus. Damit verlören die laufenden Verfahren ihre Genehmigungsfähigkeit.“ Ein neuer Anlauf würde Jahre dauern, bisher getätigte Investitionen aus Bürgerhand in Millionenhöhe wären verloren, er wäre mit erheblichen Unsicherheiten und natürlich mit zusätzlichen Kosten belegt, warnen die Kommunen.