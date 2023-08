Haushälter unter Druck Schwarz-Grün lässt die Städte im Stich

In keinem anderen Bundesland haben die Kommunen mehr Aufgaben übertragen bekommen als in Nordrhein-Westfalen. So mancher Vertreter der kommunalen Spitzenverbände führt dies als Qualitätsmerkmal an: Viele Aufgaben heißt viel Entscheidungsspielraum. Allerdings gilt das nur, solange diese Aufgaben auch ausreichend gegenfinanziert sind. Und da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Ungleichgewicht ergeben. Die Aufgaben wurden mehr, das Geld jedoch nicht. Das entpuppte sich vor allem in jenen Kommunen als fatal, die ohnehin schon mit dem Strukturwandel zu kämpfen hatten. Die Folgen sind bekannt: NRW zählt zu den Ländern, in denen sich die Kommunen am stärksten mit Kassenkrediten in Bedrängnis gebracht haben. Das Land hat dafür zwar eine Altschuldenlösung erdacht, will die Städte diese aber selbst bezahlen lassen. Die Pläne fielen Ende vergangener Woche entsprechend eindeutig bei einer Expertenanhörung durch. Die sogenannte Altschuldenlösung hätte den Topf für die Kommunen verkleinert, obwohl gerade durch die neue Flüchtlingswelle die Belastungen einmal mehr zunehmen.