Starker Anstieg 2022 Schwarz-Grün plant Studie zu Jugendkriminalität in NRW

Die schwarz-grüne Regierungskoalition im NRW-Landtag will eine Studie zum Anstieg der Kinder- und Jugendkriminalität in Auftrag geben. Die wissenschaftliche Untersuchung soll beleuchten, warum junge Menschen im Jahr 2022 auf einmal viel häufiger gegen das Gesetz verstießen als zuvor. Außerdem soll sie Empfehlungen dazu liefern, was gegen die Entwicklung nun zu tun ist.