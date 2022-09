2023 kein Geld mehr für eigene Projekte : Teures Entlastungspaket – Finanzminister sieht Vorhaben der NRW-Politik in Gefahr

Der „Zukunftsvertrag“ für NRW: Der Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung. Das Finanzministerium warnt nun: Das teure Entlastungspaket des Bundes gefährde die Umsetzung. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die schwarz-grüne Landesregierung in NRW hat viel vor – vieles, das Geld kostet. Wenn das geplante Entlastungspaket des Bundes für Bürger und Wirtschaft wie angedacht umgesetzt wird, dann wird es für die Landes-Projekte in 2023 kaum Spielraum geben, warnt jetzt der Finanzminister.

Nordrhein-Westfalen fürchtet, dass das geplante dritte „Entlastungspaket“ des Bundes die Projekte der schwarz-grünen Landesregierung gefährdet. „Da ist der Spielraum, neue Dinge umzusetzen, die die Koalition für wichtig hält, gering bis null“, fasste es am Montag NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) in Worte. Das Maßnahmenbündel nach der Vorstellung der Bundesregierung würde für NRW so teuer, dass man zumindest absehbar für das Jahr 2023 kaum noch Geld für Inhalte aus dem „Zukunftsvertrag“ der Landesregierung hätte, hieß es aus seinem Ministerium. Denkbar sei vielmehr, dass man sogar zu drastischen Einsparungen kommen müsste.

Die Bundesregierung will ein drittes Entlastungspaket mit einem Volumen von rund 65 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Enthalten sind unter anderem eine Strompreisbremse, Einmalzahlungen, eine Nachfolge für das Neun-Euro-Ticket und verschiedene Erleichterungen bei Steuern und Abgaben, die sich – neben der Entwicklung der Konjunktur – in Bund und Ländern auf der Einnahmenseite auswirken.

Info Land will andere Kostenverteilung aushandeln Termin Am Mittwoch, 28. September, kommen die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen, um über die Kosten des Entlastungspaketes zu diskutieren. Zielsetzung Laut dem Finanzministerium strebt NRW an, dass der Bund 75 bis 70 Prozent der Kosten tragen soll.

Nach Berechnungen, die das NRW-Finanzministerium anstellt, würde das Paket den Landeshaushalt in 2023 mit über drei Milliarden Euro belasten. Dabei seien Effekte durch den Anstieg der Energiekosten noch nicht einmal eingerechnet; diese dürften laut Ministerium noch mal mit deutlich über einer halben Milliarde Euro ins Gewicht fallen. Noch vorhandene Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm für die Finanzierung zu nutzen sei nicht ohne weiteres möglich, das sei verfassungswidrig.

Wobei man im Finanzministerium davon ausgeht, dass die Länder die vom Bund beschlossenen Maßnahmen am Ende etwa hälftig mitbezahlen würden. Anderslautende Zahlen und verschiedene grundlegende Prognosen des Bundes zieht man in NRW in Zweifel. Ein Beispiel dafür ist die so genannte „Inflationsprämie“: 3000 Euro Gehaltszuschlag, die Arbeitgeber ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei zahlen können. Der Bund geht davon aus, dass davon fünf Millionen Empfänger profitieren werden. Das Land vermutet, dass das viel zu tief angesetzt ist.

Zugleich habe ein Bundesland wenig Möglichkeiten, sich finanziell Luft zu schaffen. So seien hohe Personalkosten und auch die Basisfinanzierung der Kommunen Ländersache: „Wir können nicht mal eben sagen, da strecken wir was – das frieren wir ein“, hieß es aus dem Finanzministerium.

Die schwarz-grüne NRW-Koalition hat mit ihrem Regierungsprogramm große und teure Ziele vor der Brust. Als eines der ersten zur Umsetzung angedacht ist – ein Wahlversprechen von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) – beispielsweise die einheitliche Besoldung von Lehrkräften aller Schulformen. Noch im September will das Finanzministerium einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr präsentieren und dann dazu, wie auch zu anderen Projekten, „einen Vorschlag vorlegen“, wie es aus dem Haus verlautete.

Der Ärger um das Entlastungspaket birgt Zündstoff für die NRW-Koalition. Die Grünen sind im Bund wie im Land mit in der Regierung, die CDU ist auf Bundesebene in der Opposition. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat bereits mit einer Blockade des Entlastungspaketes gedroht. Karl-Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit im NRW-Kabinett, unermauert seine Kritik. „Der Bund arbeitet mit ungedeckten Schecks. Es geht hier um gewaltige Summen, die auch die Länder schultern müssten – ohne dass mit den Ländern vorher geredet worden ist“, so Laumann. „Wer die Musik mit bezahlen soll, muss auch über die Songliste mit entscheiden können. Ich habe zudem deutliche Zweifel, ob das Paket wirklich zielgenau ist: Was ist mit Menschen mit geringen Einkommen, die kein Wohngeld beziehen? Einmalzahlungen alleine dürften hier nicht ausreichen, um die Kostensteigerungen einigermaßen auffangen zu können.“

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) wiederum stellt sich hinter den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das Entlastungspaket gehe in die richtige Richtung, wenn es auch nicht ausreiche. „Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet intensiv an weiteren Maßnahmen, um den Mittelstand zu unterstützen. Dazu brauchen wir aber auch die Bereitschaft des Bundesfinanzministers, weitere Mittel zur Verfügung zu stellen“, so Neubaur. Aus dem Umweltministerium von Oliver Krischer (Grüne) hieß es: „Zunächst bleiben die Verhandlungen auf Bund/Länder-Ebene abzuwarten. Danach wird sich zeigen, welche Handlungsspielräume für die Länder und Nordrhein-Westfalen verbleiben.“

Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert die Landesregierung auf, „den Schulterschluss mit dem Bund zu suchen“, so der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Stefan Zimkeit. Sie dürfe sich nicht „hinter der Bundesregierung verstecken“, sondern müsse selbst „alle eigenen Spielräume nutzen, um zum Beispiel durch die Abschaffung der Kita-Gebühren insbesondere Familien mit mittleren und kleineren Einkommen zu unterstützen“.