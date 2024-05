Ärger und Klüngel-Verdacht Die grünen Minister in Nöten

Der Redner der SPD-Fraktion, Sven Wolf, legte am Donnerstag im Landtag den Finger in die Wunde: Er zählte auf, was die Landesregierung und vor allem Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) im umstrittenen Verfahren zur Besetzung eines Spitzenpostens in der NRW-Justiz in ein schlechtes Licht rückt. „Unzählige, teilweise auch informelle Gespräche“ habe es gegeben mit Kandidaten für den Posten des Präsidenten am Oberverwaltungsgericht (OVG) von NRW. „Die Zeitungen schreiben von Klüngel-Vorwürfen oder einer Auswahlentscheidung unter dubiosen Umständen.“ Limbachs spätere Wunschkandidatin habe sich unter ihm als Minister bessere Chancen ausgerechnet als zuvor, ein Mitbewerber hat inzwischen Verfassungsbeschwerde eingelegt. „Im Mittelpunkt steht die Frage, ob es eine Vorfestlegung auf politischer Ebene gab“, schloss Wolf.