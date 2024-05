Gesetzentwurf für neue Hebesätze Schwarz-Grün ignoriert Grundsteuer-Kritik der Städte

Schwarz-Grün in NRW will trotz massiven Widerstands der Städte und Gemeinden Anpassungen bei der Grundsteuer durchsetzen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der am morgigen Dienstag von den Regierungsfraktionen beschlossen werden soll und unserer Redaktion bereits vorliegt. Das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen“ soll künftig den Kommunen erlauben, unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien zu verlangen. Grund ist, dass durch die Anwendung des neuen Grundsteuermodells („Scholz-Modell“) sich bereits ab dem kommenden Jahr das Wohnen in zahlreichen NRW-Städten massiv verteuern dürfte, während es zu deutlichen Entlastungen bei Gewerbeimmobilien kommen wird.