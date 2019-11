Debatte im Landtag : Land will CO2-Ziele verschärfen

Land will CO2-Ziele verschärfen

Düsseldorf Schwarz-Gelb und Rot-Grün streiten darum, wer in NRW mehr fürs Klima getan hat.

(kib) CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen wollen die CO 2 -Minderungsziele erhöhen. „Wir trauen uns zu, 55 Prozent der Emissionen bis zum Jahr 2030 einzusparen“, sagte der CDU-Abgeordnete Henning Rehbaum im Landtag. Das solle nicht nur durch die Abschaltung von Kohlekraftwerksblöcken geschehen, sondern auch den Verkehr und die Wärmedämmung von Gebäuden einbeziehen. NRW verfolgt damit dasselbe Ziel wie die Bundesregierung. Zuletzt hatte die rot-grüne Vorgängerregierung für NRW ausgegeben, bis 2020 die Emissionen gegenüber 1990 um 25 Prozent zu senken. Das Ziel wurde bereits um drei Prozentpunkte übertroffen.