Keine Impfpflicht für Schüler : Zum Schulstart gilt in NRW weiter Test- und Maskenpflicht

Düsseldorf Die Schulen sind laut Bildungsministerin Yvonne Gebauer gut auf den Start vorbereitet. Doch Urlaubsreisen und die neue Delta-Variante machen Maßnahmen nötig: In NRW wird es im Unterricht weiterhin eine Masken- und Testpflicht geben.

In etwa zwei Wochen startet in Nordrhein-Westfalen nach den Sommerferien wieder der Unterricht. Die Schulen seien generell „gut vorbereitet“, es bleibe in der Pandemie aber immer ein „Restfaktor Unsicherheit“, sagte Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf. Es gebe aufgrund von Reisebewegungen in den Ferien und der Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus eine „besondere Situation“.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland kehren die Schüler am 17. August zurück in die Schulen. In mehreren anderen Bundesländern sind die Sommerferien bereits zu Ende, darunter etwa in Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch dort gelten vorerst weiterhin die aus dem zurückliegenden Schuljahr bekannten Schutzregeln. In allen Ländern soll der Unterricht nach teilweise langen Beeinträchtigungen in der Pandemie wieder in Präsenz erfolgen.