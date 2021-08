Neue Regeln für das kommende Schuljahr : Bei Corona-Fall soll nicht mehr ganze Schulklasse in Quarantäne

Düsseldorf NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat am Freitag die Quarantäneregeln für das kommende Schzuljahr vorgestellt. Zudem soll es rund eine halben Milliarde Euro Fördergelder geben, um in NRW Lernrückstände infolge der Corona-Pandemie aufzuarbeiten.

Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien kehren am Mittwoch rund 2,5 Millionen Schüler in NRW in den Präsenzunterricht zurück. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) stellte am Freitag in Düsseldorf neue Regeln vor. So soll bei einem Corona-Fall in der Klasse nur noch direkte Sitznachbarn des betroffenen Schülers in Quarantäne - außerdem Lehrer oder Personal, wenn es engen Kontakt zum betreffenden Schüler gab. Konkret geht es laut Gebauer um Schüler, die rechts, links, vor und hinter einem infizierten Mitschüler gesessen haben. Sie müssten dann in Quarantäne - es sei denn, sie sind bereits vollständig geimpft und symptomlos.