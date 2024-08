Schulministerium sieht NRW gut gewappnet „Lehrermangel hat Einfluss auf die optimale Ausgestaltung von G9“

Die im Schuljahr 2019/20 eingeleitete Wiedereinführung des neunjährigen Bildungsgangs an Gymnasien laufe gut organisiert und „geräuschlos“, sagten sowohl Schulstaatssekretär Urban Mauer als auch die Landesvorsitzende des Philologenverbands, Sabine Mistler der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Nur drei Gymnasien hatten damals die einmalige Option genutzt, bei G8 zu bleiben, das 2005 in NRW G9 abgelöst hatte.