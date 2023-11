Forsa-Umfrage Schulleiter vergeben miserable Noten für die Ministerien

Der VBE warnt vor einer Abwärtsspirale an den Schulen, die schon jetzt Probleme hätten, Lehrer zu finden. In ihrer Not behelfen sich viele Schulen deshalb mit Seiteneinsteigern. Bei der Umfrage gaben zwei Drittel der Schulleiter an, dass sie an der Schule Personen beschäftigten, die keine Lehramtsqualifikation erworben hätten. Das sei eine Verdopplung binnen fünf Jahren, so der Verband. VBE-Vorstandsmitglied Stefan Behlau warnte: „Statt den Mehrwert einzelner Externer in das Bildungssystem zu bringen, füllen sie nun Lücken in relevantem Ausmaß – teilweise ohne angemessene Vorqualifizierung oder berufsbegleitende Weiterqualifizierung.“ Der Mangel wirke wie ein Katalysator für diese Entwicklung.