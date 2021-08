Zum neuen Schuljahr : NRW-Ministerium erhöht Budgets für Schulbücher

Düsseldorf Erstmals seit 2003 hat die Landesregierung die Durchschnittsbeiträge für Schulbücher erhöht – um 30 Prozent. Damit erhöht sich der Anteil sowohl für die Eltern als auch für die Schulträger.

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat zum neuen Schuljahr 2021/2022 die Durchschnittsbeträge für Schulbücher um 30 Prozent erhöht. Das kündigte das Schulministerium am Sonntag in einer Pressemitteilung an. Die Anpassung beziehe sich sowohl auf den Anteil für die Schulträger als auch der Eltern. Mit der Anhebung stehen dem Ministerium zufolge landesweit rund 30 Millionen Euro mehr für Lernmittel zur Verfügung.