Appelle in letzter Minute Schulen, Kitas, Flüchtlingsheime – Neubauprojekte könnten ausgebremst werden

Düsseldorf · Kommunen fürchten neue Hemmnisse bei der Fertigstellung dringend benötigter öffentlicher Gebäude. Was ein Bundesratsbeschluss am Freitag mit neuen Kindergärten in NRW zu tun hat und warum auch die Bau-Branche in Aufruhr ist.

14.06.2023, 17:10 Uhr

Städtischer Wohnungs- und Kita-Bau, hier in Berlin (Symbolbild). Kommunen fürchten neue Hürden bei öffentlichen Bauprojekten. Foto: dpa/Fabian Sommer

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin

Schulen müssen für den offenen Ganztag anbauen, die Kinderbetreuungslandschaft wird erweitert, Einrichtungen für Flüchtlinge werden unbedingt gebraucht. Eine anstehende Änderung rechtlicher Vorgaben könnte nun dazu führen, dass die Fertigstellung öffentlicher Gebäude künftig noch deutlich langsamer vorankommt als bisher.