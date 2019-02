Allein in Düsseldorf mehr als 2000 Fälle : Mehr Bußgeldverfahren wegen Schulschwänzens in NRW

Düsseldorf In NRW gibt es immer mehr Bußgeldverfahren wegen Schulschwänzens. Einer Statistik des Regierungsbezirkes Düsseldorf zufolge stieg die Zahl alleine hier seit 2014 von 1344 auf 2300 im vergangenen Jahr.

Im Regierungsbezirk Münster gab es im vergangenen Jahr 1.027 Fälle von Schulpflichtverletzungen. Davon wurden etwa 800 mit einem Bußgeld entweder gegen Schüler selbst oder auch gegen die Erziehungsberechtigten geahndet, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte. Für den Regierungsbezirk Detmold liegen aktuelle Zahlen erst nach den Osterferien Ende April vor. Im Jahr 2017 gab es laut Pressestelle in der Region 743 Bußgeldbescheide wegen Schulschwänzens, 2016 waren es 675, so ein Sprecher.

Unter dem Motto „Fridays for Future“ demonstrieren Schülerinnen und Schüler seit Wochen immer freitags für den Klimaschutz und schwänzen dafür in der Regel den Unterricht. In NRW drohen ihnen dafür Strafen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag erneut auf die Einhaltung der Schulpflicht gepocht. Bei Verstoß dagegen kann ein Bußgelder von bis zu 1.000 Euro drohen. 18-jährige Schüler unterliegen nicht mehr der Schulpflicht.