Wer darf am Ende entscheiden? Schulen diskutieren über die Klassenarbeiten in Stufe 7 und 8

An weiterführenden Schulen in NRW wird darüber diskutiert, wie viele Klassenarbeiten nun in den Stufen 7 und 8 geschrieben werden sollen – und, wer im Zweifelsfall darüber beschließen darf. „Es gibt Schulleitungen, die die Anweisung gegeben haben, dass die Schulkonferenz darüber zu entscheiden hat oder zu beteiligen wäre“, sagte Sven Christoffer, Landesvorsitzende des Verbands Lehrer NRW. „Bei mir kommen dazu wirklich viele Anfragen an, es scheint große Unsicherheit zu herrschen.“