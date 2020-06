Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Regelunterricht : Schulen benötigen Zeit für das neue Lernen

Meinung Düsseldorf Das jüngste Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW in Münster bringt die Schulen unter Druck. Eltern könnten jetzt auf eine Wiederaufnahme des Unterrichts an den weiterführenden Schulen klagen. Zumindest für die Sekundarstufe I dürften die Chancen günstig liegen. Doch macht das so kurz vor den Ferien überhaupt noch Sinn?