Schule, Schulden, Flüchtlinge NRW-Städte drängen auf große Lösungen im Jahr 2024

Integration an Schulen: „Das komplette Bildungssystem ist an der Leistungsgrenze angekommen“, bilanzierte der Städtetagsvorsitzende. In den vergangenen anderthalb Jahren seien fast 100 000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche neu nach NRW zugewandert, viele davon aus der Ukraine. „Vor Ort geben wir unser Bestes“, versicherte Kufen. „Aber der Schulraum ist jetzt schon knapp.“ Auch provisorische Klassenräume in Containern oder ältere Gebäude, die sich als Schulraum nutzen lassen, seien nicht mehr unbegrenzt verfügbar.