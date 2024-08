NRW-Schulministerin Feller mit Ankündigung Mehr Stunden und neue Tests – das kommt auf die Grundschüler zu

Nordrhein-Westfalen stärkt die Basiskompetenzen an den Grundschulen: Ab dem zweiten Halbjahr des kommenden Schuljahres soll es dort in jeder Jahrgangsstufe jeweils eine Unterrichtsstunde mehr für Deutsch und Mathematik geben. Das kündigte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) in Düsseldorf an.