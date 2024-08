NRW-Schulministerin Feller mit Ankündigung Mehr Stunden und neue Tests – das kommt auf die Grundschüler zu

Von Vertretern der Schullandschaft kam sowohl Beifall als auch Kritik. Dass es an Grundschulen mehr Mathe- und Deutschstunden geben soll, sei „völlig richtig“, sagte der Präsident des Lehrerverbands NRW, Andreas Bartsch, unserer Redaktion: „An diesen Kompetenzen müssen wir konsequent arbeiten. Und ich kann Eltern nur immer den guten Rat geben: Nehmt den Kindern das Smartphone mal weg und drückt ihnen ein Buch in die Hand.“ Enttäuscht zeigte Bartsch sich allerdings darüber, dass Feller am Donnerstag keine Entlastung für die Lehrkräfte weiterführender Schulen in Aussicht stellte. „Individuelle Förderung können Lehrer nicht leisten, wenn sie permanent mit Verwaltungsaufgaben befasst sind. Wir müssen ernsthaft darüber diskutieren, was wir da an Dokumentationen und Bürokratie wirklich brauchen und was wir weglassen können, damit sich die Lehrkräfte auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können“, so Bartsch.